Nachhaltige Baustelle : Neues ÖGNI-Basiszertifikat für Porr
Mit dem Basiszertifikat wird bestätigt, dass die Porr auf allen Baustellen die wesentlichen Nachhaltigkeitsstandards als Grundvoraussetzung erfüllt. Das umfasst beispielsweise die gesamte Baustellenorganisation, die Analyse von Umweltrisiken und die Entwicklung von Konzepten für den Lärm- und Staubschutz. Auch der Ressourcenschutz durch die Erfassung und das Monitoring des Energie- und Wasserverbrauchs auf der Baustelle spielt eine wichtige Rolle.
Künftig muss der Baukonzern bei neuen Bauprojekten nur noch jene Aspekte einreichen und prüfen lassen, die nicht allgemein standardisierbar sind – etwa eingesetzte Maschinen oder projektspezifische Maßnahmen zur Baustellenorganisation wie Kommunikationsprozesse. Das reduziert den administrativen Aufwand erheblich und macht den Zertifizierungsprozess effizienter, transparenter und planbarer.
Porr CEO Karl-Heinz Strauss dazu: „Als erstes Bauunternehmen in Österreich haben wir dieses Basiszertifikat erhalten. Es untermauert, mit welch hohem Nachhaltigkeitsstandard wir bereits routinemäßig arbeiten.“
ÖGNI-Geschäftsführer Peter Engert bestätigt: „Nachhaltige Baustellen sind ein wertvoller erster Schritt zur Sanierung oder für den Bau nachhaltiger Gebäude. Unser Mitglied PORR hat sich in der ÖGNI-Arbeitsgruppe engagiert eingebracht und zeigt jetzt ‚Best Practice‘: Mit der ersten Basiszertifizierung „Nachhaltige Baustelle“ beweist die Porr, dass sie systematisch soziale, wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit in ihrem Tätigkeitsbereich umsetzt.“
Das Nachhaltigkeitszertifikat für Baustellen wurde von der DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) entwickelt und wird in Österreich durch die ÖGNI (Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft) vergeben. Es bewertet Baustellen nach einem umfassenden Kriterienkatalog, der ökologische, ökonomische und soziale Aspekte berücksichtigt. Der Zertifizierungsprozess erfolgt dabei in zwei Stufen: Zunächst wird während der Bauphase ein Vorzertifikat vergeben. Erst nach Abschluss der Baustelle erfolgt die finale Zertifizierung.
Um das ÖGNI-Basiszertifikat zu erlangen, hat die Porr in einem mehrstufigen Prozess sämtliche Anforderungen anhand ausgewählter Pilotbaustellen vollständig durchgearbeitet, dokumentiert und optimiert. „Das ÖGNI-Basiszertifikat ist damit nicht nur ein Nachweis für gelebte Nachhaltigkeit, sondern auch ein strategischer Vorteil im Projektgeschäft – für unsere Kunden, für unsere Partner und für eine verantwortungsvolle Bauwirtschaft der Zukunft", sagt Porr-CEO Strauss.