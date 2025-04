Als Mitglied des Country Leadership Teams ist Stefanie Kölbl (37) für das gesamte Personalmanagement von wienerberger und Pipelife in Österreich verantwortlich. Ihr zentraler Aufgabenbereich umfasst das strategische Personalmanagement sowie die Kompetenzentwicklung. Dazu zählen das Talent Management und die Förderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den einzelnen Unternehmensbereichen. Darüber hinaus wird das gesamte HR-Team in Österreich direkt an sie berichten.