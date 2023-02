Für die Herstellung der Gussrohre wird unter anderem Stahl- und Gusseisenschrott eingeschmolzen und recycelt. Das bedeutet: Aus Gussrohren werden wieder Gussrohre – und das ohne Qualitätsverluste. „Wir sind stolz darauf, am Produktionsstandort Europa einen aktiven Beitrag zur Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft zu leisten“, so Jägersberger.



Gusseiserne Rohrsysteme nach EN 877 von Preis GmbH bieten aufgrund ihrer spezifischen Materialeigenschaften ein robustes und langlebiges Rohrleitungssystem für Straßen-, Brücken- und Tunnelentwässerung. Unempfindlichkeit und Formstabilität des Materials bei Erschütterungen und hohen Temperaturschwankungen punkten besonders im Infrastrukturbau.

Die Produkte aus dem Hause Preis GmbH werden vor allem in großen Infrastrukturprojekten wie Flughäfen, Stadien, Wohnkomplexen, Krankenhäuser, Schulen oder Hotels eingebaut, aber auch in Brückenprojekten finden sich die Gussrohre.