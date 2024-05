„Bei Mapei ist die Förderung des Sportes seit vielen Jahrzehnten aufgrund der Unternehmenstradition ein besonderes Anliegen. Daher ist es mir eine große Freude, dass Mapei Austria die nächsten Fußballsaisonen in der Bundesliga als Hauptsponsor des GAK auftreten wird und den österreichischen Fußball fördert“, erklärt Andreas Wolf, Geschäftsführer der Mapei Austria GmbH.

Das 1937 in Mailand gegründete Familienunternehmen, das im Jahr 2022 einen Umsatz von 4 Milliarden Euro erzielte, beschäftigt derzeit in 90 Werken und 32 Forschungszentren rund 12.000 Mitarbeiter in 35 Ländern.

Im Sportsponsoring ist Mapei seit über 30 Jahren aktiv und engagiert sich hier neben dem Fußball auch sehr stark im Radsport.