Nachdem das Land im sondergesetzlichen Verfahren nach dem Gesetz über die strategische Prüfung im Verkehrsbereich keine Parteistellung hatte, soll nun ein juristisch haltbares Mitspracherecht erreicht werden, hieß es in einer Aussendung am Dienstag.



Kritik an Umweltminsterin Leonore Gewessler (Grüne) kam von Landeshauptmannstellvertreter Udo Landbauer (FPÖ). "Die Ministerin setzt sich willkürlich über rechtsstaatliche Entscheidungen hinweg und will diese im Nachhinein aushebeln. Niederösterreich wird alle zur Verfügung stehenden Mittel ergreifen, um diese willkürliche Vorgangsweise zu verhindern", so Landbauer am Dienstag.

Gewessler wollte das Projekt Lobautunnel mit der sogenannten "vertieften Prüfung", an deren Ende die Streichung des Projekts aus dem Straßenbaugesetz stehen sollte, endgültig zu Fall bringen.