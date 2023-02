Mit einer Anhebung des Wirtschaftlichkeitsfaktors in der Dienstanweisung sind zudem aktuellen Berechnungen zufolge 100 Lärmschutzprojekte statt bisher 47 Projekte umsetzbar. Wir sprachen dazu mit dem Geschäftsführer der Kirchdorfer Gruppe Michael Wardian, was das für ihn als Hersteller bedeutet.



„Lärm ist laut einer Studie von 2021 am Institut für Schallforschung einer der Faktoren, die am meisten Stress verursachen“, sagt Wardian. Insofern könne er die Forderung der Verkehrsministerin „nur unterstützen, dass jene Verkehrspunkte bzw. Bahnlinien, welche für die Betroffenen besonders belastend sind, entsprechend mit Lärmschutzvorrichtungen versehen werden sollen.“ Grundsätzlich sei man für dieses Vorhaben ausgezeichnet gerüstet. „Der mineralische Baustoff bzw. in diesem Fall auch Holzbetonverbundstoff erfüllt alle Normanforderungen und verfügt über die entsprechenden Absorptionsklassen. Er ist beständig gegen Umwelteinflüsse wie Sturmböen, Schneeräumung oder Frostbeanspruchung.“