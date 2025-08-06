In kaum einer Branche ist die Digitalisierung so herausfordernd wie in der Bauwirtschaft. Unterschiedlichste Akteure, komplexe Projektstrukturen und historisch gewachsene Systeme sorgen dafür, dass Insellösungen nach wie vor die Regel sind. Doch ein grundlegender Wandel ist im Gang – und er kommt nicht aus den Chefetagen, sondern von der nächsten Generation an Planer*innen, Bauleiter*innen und Projektverantwortlichen.

Alfred Waschl, Vorstandsvorsitzender von buildingSMART Austria und Chairman der weltweit agierenden buildingSMART International, bringt es in seinem Vortrag auf der SOLID Konferenz auf den Punkt: „Interoperability Matters.“ Gemeint ist damit die gezielte Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams und Softwarelösungen – also ein Workflow, der nicht nur digital ist, sondern auch durchlässig, kompatibel und damit effizient.

