Wenn die Außenlufttemperatur über drei Stundenlang 32,5 Grad im Schatten überschreitet, gibt es in Österreich eine gesetzliche Regelung: der Arbeitgeber im Baugewerbe kann hitzefrei geben. Ein Rechtsanspruch darauf besteht jedoch nicht.



Wendet ein Bauunternehmen die Hitzefrei-Regelung an, gibt es eine Entgeltfortzahlung von 60 Prozent und eine Refundierung an den Arbeitgeber durch die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK). "Das geht nicht zu Lasten der Finanzierung durch den Arbeitgeber, der bereits in einen 'Schlechtwetterfonds' einzahlt. Es kostet auch den Staat nichts", so Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Bau-Holz, Josef Muchitsch.



Der Facharbeiter auf der Baustelle verliere bei der Entgeltfortzahlung 40 Prozent, allerdings in einer Zeit, in der er keine Leistung erbringe. "Das sind nur wenige Stunden", betonte Muchitsch.



Dennoch werde diese Möglichkeit nicht oft in Anspruch genommen. "Leider nutzen das im Schnitt nur rund ein Drittel der Betriebe", bedauert der Nationalratsabgeordnete. "Das sind einfach viel zu wenige." Das sei "völlig schwankend, je nach Konjunktur".

