Generell beobachtet Elisabeth Rauscher, Geschäftsführerin von Finest Homes, auf dem Salzburger Luxusimmobilienmarkt aber durchaus eine gewisse Abwartehaltung der Käufer.

SOLID: Der österreichische Immobilienmarkt befindet sich in einer Krise. Betrifft diese auch Luxuswohnimmobilien in Salzburg?

Elisabeth Rauscher: Da die Käuferschaft in diesem Bereich meist nicht beziehungsweise zu einem wesentlich geringeren Anteil auf Fremdfinanzierung angewiesen ist, betrifft das Luxussegment die aktuelle Marktveränderung vergleichsweise weniger. Was aber doch zu spüren ist, ist eine gewisse „Abwartehaltung“ der Käufer im Luxusbereich. Man rechnet nach wie vor mit fallenden Preisen respektive erwartet einen größeren Spielraum zwischen Angebots- und tatsächlichem Kaufpreis. Und so äußert sich die Krise derzeit am ehesten in dieser Zurückhaltung.

Nach welchen Luxusobjekten suchen reiche Menschen derzeit in Salzburg?

Rauscher: Gesucht werden unter anderem Penthäuser ab 150 Quadratmetern Wohnfläche aufwärts in den Toplagen der Stadt. Bei Einfamilienhäusern und Villen wird nach Objekten ab 250 Quadratmetern Wohnfläche und einer Grundstücksgröße von mindestens 1500 Quadratmetern in Stadt und Umgebung Ausschau gehalten. Gefragt sind auch Objekte mit Charakter beziehungsweise Seltenheitswert, wie Wohnungen in historischen Stadthäusern oder urige Bauernhäuser. Und nach wie vor heiß begehrt sind Seeliegenschaften mit eigenem Seeufer. Wunschkriterien bei allen genannten Kategorien sind eine ansprechende Lage, schöne Aussicht, Ruhe sowie Privatsphäre.

Wer sind diese besagten reichen Menschen?

Rauscher: Viele unserer Kunden sind klassische Unternehmer und Industrielle, Firmenvorstände und Manager, auch solche, die ihre Unternehmen respektive Unternehmensbeteiligungen abstoßen und sich zur Ruhe setzen oder beruflich kürzertreten möchten. Auch Auslandsösterreicher, die es wieder zurück in die Heimat zieht, gehören zu unserer Klientel.

Welche Features muss ein High-End-Objekt im Altbau aufweise, welche im Neubau?

Rauscher: Kunden, die sich für eine Altbauimmobilie interessieren, wünschen hohe Räume, eine schöne Aussicht und den historischen Charme gepaart mit modernstem Standard sowie großzügige Außenbereiche wie eine Dachterrasse. Ein wichtiges Kriterium bei Neubauwohnungen ist die Barrierefreiheit. Dazu kommen technische Features wie Klima-/Alarmanlage, SmartHome-Lösungen, BUS-Systeme und hochwertige Ausstattungselemente wie besondere Böden, Bäder mit Wellness-Einrichtungen wie Sauna und Infrarotkabine oder die Design-Küche mit Markengeräten. Bei Wohnungen im Neubau wird außerdem großer Wert auf architektonisch anspruchsvolle, exklusive Wohnanlagen mit maximal fünf bis sieben Einheiten und eine nicht zu dichte Umgebungsbebauung gelegt.

Was war die ungewöhnlichste Anforderung an eine Luxuswohnimmobilie, die je an Sie herangetragen wurde?

Rauscher: Mein Team berichtet mir von Kunden, die auf der Suche nach einem Gutshof mit der Möglichkeit einer Pferdezucht und mindestens drei Hektar Land am Stadtrand waren. Nach einer Villa mit riesiger Garage für mindestens zehn Oldtimer plus Hubschrauberlandeplatz wurde ebenso gefragt wie nach einem passenden Anwesen für einen Privatzoo. Und einmal wollte ein Kunde tatsächlich einen ganzen See kaufen.