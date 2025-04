Ebenfalls integriert ist eine Lagerhalle für die benötigten Rohstoffe. Ein zusätzliches, kleineres Nebengebäude ist für die Montage der Innenelemente vorgesehen. Insgesamt werden mehr als 3 ha Land für Lagerplätze erschlossen, dazu kommen Zufahrtsstraßen und ein Parkplatz für 100 Stellplätze. Die PORR wird sämtliche Arbeiten innerhalb von 18 Monaten abschließen.

Im Bereich Ausbau der Offshore-Windenergie in Polen ist die PORR ein wesentlicher Player. So baut sie in Swinemünde den hydrotechnischen Teil eines bahnbrechenden Installationsterminals, welches der Wartung polnischer Windparks in der Ostsee dient. Es wird das erste Terminal dieser Art in Polen und eines der modernsten in Europa. Sein Start ist für 2025 geplant.