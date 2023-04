Mit einem einheitlichen Markenauftritt will das Unternehmen mit Hauptsitz in Oberstdorf (Allgäu) seine Geschäftsaktivitäten künftig effektiver steuern und sein Engagement vor allem im Umwelt- und Immobilienbereich in den kommenden Jahren ausweiten. Als kaufmännischer Geschäftsführer wurde dafür Christian Messinger engagiert, der seit einem Jahr in der Gruppe tätig ist. In Wiener Neustadt, im südlichen Niederösterreich, baut er die Verwaltung auf und betreut das Österreich-Geschäft. Derzeit sind sie zu zweit, zukünftig sollen es fünf bis zehn Mitarbeiter:innen werden.



Christian Messinger bezeichnet sich selbst als kaufmännischen Allrounder. Er absolvierte ein Wirtschaftsstudium und arbeitete bei Siemens und bei der Strabag in den Bereichen Umwelttechnik, internationaler Anlagenbau, Ingenieurbau (Brückenbau) und auch im Finanzsektor. Der Niederösterreicher blickt beruflich auch auf eine umfangreiche Auslandserfahrung zurück.



„Die Geiger Gruppe erarbeitet aktuell ein Konzept für eine einheitliche und starke Marke Geiger Österreich. Teil dessen ist eine neue Organisationsstruktur, mit der wir unsere Leistungen in den Bereichen Umwelt, Immobilien sowie in weiteren zukunftsweisenden Geschäftsbereichen ausbauen werden. Die Zusammenführung unter einem Dach ermöglicht zudem eine konstruktive Zusammenarbeit der einzelnen Bereiche, mit der wir wertvolle Synergien heben und eine nachhaltige Entwicklung in Österreich sicherstellen“, erklärt Österreich-Geschäftsführer Christian Messinger.