Weiters wurde erkannt, dass auch im Bereich der Tunnelinstandsetzung weiterhin erheblicher Forschungsbedarf besteht. Dies liegt unter anderem an der eingeschränkten zeitlichen Flexibilität, da Verkehrswege nur begrenzt oder teilweise gesperrt werden können. Die Umsetzung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung gestaltet sich daher komplexer, da bauliche und betriebliche Einschränkungen berücksichtigt werden müssen. Insbesondere die Integration effizienter Entstaubungssysteme und adaptiver Lüftungssteuerungen in bestehende Tunnelstrukturen stellen eine große Herausforderung dar und erfordern weitere Forschung, um praxisgerechte, wirtschaftliche und baustellentaugliche Lösungen zu entwickeln.

Mögliche Folgeprojekte könnten sich daher vertieft mit der Entwicklung mobiler, kompakter Sprühnebelsysteme befassen, die über integrierte Wasseraufbereitungseinheiten verfügen. Ziel wäre es, die Anwendbarkeit solcher Systeme unter realen Bedingungen zu untersuchen und in Abstimmung mit vorhandenen, optimierten Belüftungstechnologien eine wirksame Staubniederschlagung zu ermöglichen. Parallel dazu könnten alternative Filtertechnologien erforscht werden, wie etwa Gleichstromzyklonabscheider, die hohe Abscheidegrade bei minimalem Druckverlust versprechen.

Gerade im Kontext der Tunnelinstandsetzung, bei der große Luftvolumenströme häufig an einem der Portale gefiltert werden müssen, stellen die räumlichen und logistischen Bedingungen eine besondere Herausforderung für die Entstaubungstechnik dar.

Ergänzend dazu bietet sich eine systematische Analyse des Zusammenhangs zwischen Baustellenlogistik und Staubkonzentration an. Durch die Kombination von Verkehrsflussanalysen, Strömungssimulationen und Staubmessungen könnten Optimierungspotenziale identifiziert werden, die eine gezielte Steuerung ermöglichen.

Solche Untersuchungen sind nicht nur technologisch anspruchsvoll, sondern angesichts der verschärften gesetzlichen Vorgaben und der realen Gesundheitsrisiken von hoher Dringlichkeit. Gerade bei der Instandsetzung von Bestandsanlagen, in denen der laufende Verkehr möglichst wenig beeinträchtigt werden darf, sind innovative Konzepte zur Staubminderung entscheidend – sowohl im Hinblick auf den Schutz der Arbeiter:innen als auch auf die nachhaltige Erhaltung der Infrastruktur.