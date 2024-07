In Wien ist zumindest vorerst nicht an die Einführung einer Leerstandsabgabe gedacht, auch wenn es etwa seitens der Grünen schon wiederholt Forderungen in diese Richtung gab. Tatsächlich ist auch die regierende SPÖ nicht völlig abgeneigt. Allerdings fordert man vom Bund klare Richtlinien dafür ein. Die Regierungsparteien seien am Zug, die Bundesländer an einen Tisch zu holen und ernst gemeinte Gespräche zu führen, hieß es zuletzt aus dem roten Rathausklub. Es brauche "konkrete Spielregeln". Unabhängig davon wird es jedoch in Wien eine Abgabe auf Zweitwohnsitze geben.