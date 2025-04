Vienna Twentytwo, eine Entwicklung der ARE Austrian Real Estate (ARE), ist ein Ensemble aus insgesamt sechs Gebäuden nach den Plänen von Delugan Meissl Associated Architects. Während die erste Bauphase bereits fertiggestellt ist, befinden sich zwei Gebäude noch in Bau. Darunter der höchste Turm des Projektes: Mit einer Nutzfläche von insgesamt rd. 38.500 Quadratmetern und einer Höhe von 155 Metern bietet er Raum für moderne Büros (Tower Offices), Mietwohnungen und Infrastrukturflächen.

Die von Thomas Lorenz bearbeitete Hüllenfläche beläuft sich auf insgesamt etwa 7.250 m² Elementfassade, ergänzt durch 2.200 m² Pfosten-Riegel-Fassaden im Sockelbereich, 21.500 m² Lisenenfassade sowie 5.000 m² Glasgeländer in den Wohngeschoßen.

Der Baustart für den Turm erfolgte Ende 2022, die Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant. Der aktuelle Baufortschritt zeigt eine zügige Montage der Fassadenelemente, die unter anderem durch den hohen Vorfertigungsgrad ermöglicht wird. Mit den Baumeisterarbeiten ist die ARGE V22 Habau – Dywidag beauftragt, geplant und errichtet werden vorgenannte Fassadenbereiche von der Strabag AG Hoch- und Tiefbau, UB 3C, Direktion AO Metallica. Die Rolle des Generalplaner hat die ARGE GP – NZK / DMAA & V+P bestehend aus Vasko+Partner Ingenieur ZT GmbH und Delugan Meissl Associated Architects über.