Baupreise : Deutscher Wohnungsbau leidet unter Stornierungen von Aufträgen

Die Stornierungswelle im Wohnbaubereich in Deutschland schwillt laut einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts an: Im August waren 11,6 Prozent der befragten Unternehmen in Deutschland davon betroffen, nach 11,5 Prozent im Vormonat. Die Gründe sind die hohen Baukosten und steigende Kreditzinsen.