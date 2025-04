Neben Ihrer Anwaltstätigkeit sind Sie Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Baurecht ÖGEBAU. Welche Anliegen treibt die Interessengesellschaft mit zurzeit knapp 400 Mitgliedern voran?

Karasek: In einem Arbeitskreis haben wir eine Reform des ABGB nach deutschem Vorbild ausgearbeitet. Bei unserem Nachbarn wurde eine entsprechende Reform des Bürgerlichen Gesetzbuchs vor mittlerweile zehn Jahren im Bundestag beschlossen.

Vor zwei Jahren haben wir Änderungen ausformuliert, einstimmig beschlossen und ans Justizministerium herangetragen. Die Antwort, die wir bekamen: Das steht nicht im Regierungsprogramm.

Vor den Nationalratswahlen haben wir einen neuerlichen Versuch gestartet, indem wir die Bauten- und Justizsprecherinnen und -sprecher der Parlamentsparteien angeschrieben haben. Eine Rückmeldung gab es nur vom ÖVP-Bautensprecher, der mit uns zusammentraf und versprochen hat, das Anliegen in etwaige Regierungsverhandlungen einzubringen.

Was sollte denn aus ÖGEBAU-Sicht geändert werden?

Karasek: Eine zentrale Forderung ist jene nach Bausenaten in den Gerichten erster Instanz. In Deutschland gibt es das seit vielen, vielen Jahren. Bei uns behandelt eine Richterin oder ein Richter am Handelsgericht, am Oberlandesgericht und sogar am Obersten Gerichtshof alles vom Familienrecht bis zum Gesellschaftsrecht.

Allerdings gibt es schon jetzt in allen Instanzen Fachsenate, nur eben nicht zum Baurecht. Die Richter selbst lehnen das ab. Was völlig absurd ist, ein Fachsenat könnte zu Klarheit beitragen und die zum Teil überlangen Bauprozesse wesentlich verkürzen. Ein Lichtblick ist das Wiener Handelsgericht, wo eine Bewegung in diese Richtung festzustellen ist.

Die ABGB-Bestimmungen stammen zum Teil aus dem Jahr 1920. Der erste Schritt müsste also sein, die für das Baurecht relevanten Bestimmungen im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch an die heutige Zeit anzupassen. Der zweite Schritt wäre eine Neuaufstellung der ÖNORM B 2110.