Das BIM Management, welches durch die Expertinnen und Experten der VIE-Build GmbH übernommen wird, spielt neben dem klassischen Leistungsbild auf Arbeitgeberseite auch in der Anbindung der Bestandsgebäude eine wesentliche Rolle.

Sämtliche Laserscandaten sowie die zugehörigen IFC Bestandsmodelle als Schnittstelle zwischen dem bestehenden Bauwerk und dem neu geplanten Objekt sind dabei ein wichtiger Schlüssel, um das Anschlussgebäude in das Gesamtumfeld der vorhandenen digitalen Umgebung des Flughafens zu integrieren. Darüber hinaus übernimmt die VIE Build GmbH auch die Rolle der laserscan-basierten Baustellenüberwachung. Die auf dieser Grundlage erstellen Laserscans werden in Folge automationsgestützt mit den Modelldaten des Totalunternehmers verglichen, um etwaige Abweichungen frühzeitig zu identifizieren.