Green Deal : Das europäische digitale Gebäudelogbuch

19.08.2025
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Die Europäische Kommission (EC) beabsichtigt die Einführung eines digitalen Gebäudelogbuches. Damit sollen die Umwelteinflüsse des Gebäudebestandes erfasst und eine Datenbasis für Verbesserungen im Rahmen des „Green Deal“ geschaffen werden.

Inhalt

technology, data, digital, book, futuristic, code, cyber, glowing, green, circuit, abstract, science, information, intelligence, virtual, matrix, electric, tech, pattern, neon, innovation, binary, software, hardware, computer, programming, background, network, cyberpunk, grid, artificial, concept, cybernetic, coding, energy, robotic, screen, futuristicbook, electronics, light, modern, digitalbook, graphic, virtualreality, sci fi, dataflow, cyberspace, visualization, readable

Seitens der EU ist man seit 2019 an dem Thema „digitales Gebäudelogbuch“ dran.

- © Another Galaxy - stock.adobe.com

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
19.08.2025
Letzte Aktualisierung
19.08.2025
Otto Handle