Zuletzt darf auch die sogenannte "Schlüssigkeit" der Klage nicht außer Acht gelassen werden. Dies kann insbesondere bei komplexen Sachverhalten (etwa Mehrkostenforderungen) relevant sein. Die Schlüssigkeit des Klagebegehrens bedeutet, dass sich aus den Tatsachenbehauptungen in der Klage das Klagebegehren abstrakt ableiten lassen muss. Es muss also eine gesetzliche Anspruchsgrundlage für das Klagebegehren vorliegen und der Sachverhalt muss hierunter subsumiert werden können.



Kann die Schlüssigkeit (nach Anleitung des Gerichtes und weiterem Tatsachenvorbringen) nicht dargelegt werden, so ist die Klage mit Unschlüssigkeitsurteil abzuweisen, ohne dass ein Beweisverfahren durchzuführen wäre.



Konkret auf unser oben beschriebenes Beispiel ist demnach bereits in der Klage darzulegen, woraus sich der offene Werklohn zusammensetzt; hier also aus zwei Mehrkostenforderungen. Ratsam ist es zudem, bereits in der Klage grob darzulegen, weshalb die einzelnen Mehrkostenforderungen konkret entstanden sind. Hilfreich ist hierbei etwa die Anmeldung der Mehrkosten (dem Grunde und / oder der Höhe nach), da in diesen die wesentlichen Umstände bereits vom Bauunternehmer gegenüber dem Auftraggeber dargelegt wurden und in die Klage teilweise übernommen werden können.



Wendet der Gegner im Verfahren die Unschlüssigkeit des Klagebegehrens ein, so muss in der Praxis in aller Regel noch keine allzu große "Panik" aufkommen: dieser Einwand wird von uns Rechtsvertretern oft ein wenig "inflationär" verwendet, um bereits unter dem (formellen) Einwand der Unschlüssigkeit mit Nachdruck auf besonders relevante inhaltliche Themen hinzuweisen.



Selbstverständlich gibt es weitere Aspekte, die sowohl bei der Klagserstellung als auch im Zuge des Verfahrens zu berücksichtigen sind. Die oben genannten Themen sollten jedoch von Bauunternehmern jedenfalls im Hinterkopf behalten werden. Dies insbesondere dann, wenn sich bereits im Zuge der Bauarbeiten herausstellt, dass Teile der Forderungen nicht beglichen werden und höchstwahrscheinlich in der Folge gerichtlich durchgesetzt werden müssen. Aber auch eine gute Dokumentation und Vorbereitung von wesentlichen Unterlagen (insbesondere zu den oben genannten Themen) kann die Klagserstellung unterstützen und folglich den Aufwand des Rechtsvertreters und damit in der Regel auch die Kosten des Bauunternehmens reduzieren.