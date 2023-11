Der irische Baustoffkonzern Cement Roadstone Holding plc (CRH) veräußert sein europäisches Kalkgeschäft an das britische Steinbruchunternehmen SigmaRoc plc. Mit einem Gesamtwert von 1,1 Mrd. US-Dollar (1 Mrd. Euro) soll der Deal bis voraussichtlich 2024 abgeschlossen sein.

In drei Phasen strukturiert, sollen bis Anfang des Jahres die Kalkaktivitäten der Gruppe in Deutschland, der Tschechischen Republik und Irland vorausgehen und die Betriebe in Großbritannien und Polen schließlich folgen.



