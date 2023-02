Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) hat im ersten Halbjahr 2022 mehr Umsatz und mehr Gewinn geschrieben. Die schnelle und stärker als erwartet ausgefallene Zinswende im Zuge des Ukraine-Kriegs habe einen Zykluswechsel am Immobilienmarkt eingeläutet. Dennoch sei die Nachfrage nach Immobilien weiter vorhanden, Investoren würden in Anbetracht der Lage nun aber mehr Vorsicht an den Tag legen. Die kommenden Jahre dürften aber von einem hohen Kostendruck geprägt sein.



Der Periodengewinn stieg um 190 Mio. Euro auf 682,4 Mio. Euro an. Aufgrund von Mietzuwächsen legte auch der Umsatz im Halbjahr um 24,1 Mio. Euro auf 664,9 Mio. Euro zu, heißt es im am Donnerstag veröffentlichten Halbjahresbericht der BIG. Operativ schlugen sich die höheren Mieteinnahmen auch auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) mit einem Plus von 18,4 Mio. auf 411,7 Mio. Euro nieder. Demgegenüber standen jedoch negative Effekte aus dem Verkauf von Immobilien, höheren Kosten für Instandhaltung und höheren Personalkosten.



Wegen der Marktentwicklung in guten Lagen, der langfristigen Vermietungssituation sowie des guten Zustands der Gebäude sei der Wert des Portfolios weiter angestiegen, schreib die BIG. Das machte sich beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) bemerkbar, das um 29,2 Mio. auf 694 Mio. Euro zulegen konnte.