Die privaten Haushalte hielten sich mit Ausgaben noch stärker zurück als während der Finanzkrise 2008/2009, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf eine Umfrage der EU-Kommission.



"Die anhaltend pessimistische Stimmung der Unternehmen und das schwache Konsumentenvertrauen lassen derzeit keine Verbesserung der Konjunktur erwarten", so Ederer. Auch vom privaten Konsum kämen derzeit keine Impulse für die Wirtschaft. Dies spiegele sich auch in der Arbeitslosenquote wider.