Der Baustoffhandel und die Baustoffindustrie ziehen beim Thema Digitalisierung an einem Strang und arbeiten im gemeinsamen Industriedatenpool eng zusammen. Bereits in der Vergangenheit ist es in einem breit angelegten Arbeitskreis gelungen, einen gemeinsamen Standard für Artikelstammdaten und Produktdaten zu definieren.
Da sich aktuell die Vorgaben, beispielsweise zum Digitalen Produktpass (DPP), in der finalen Ausgestaltungsphase befinden, ist der richtige Zeitpunkt gekommen um in einem neuen Arbeitskreis, bestehende Standards zu überprüfen, anzupassen oder neu zu definieren. Ziel ist es, die Umsetzung der engagierten Nachhaltigkeitsziele des Green Deal auch digital voranzutreiben.
Der Verband österreichischer Baustoffhändler (VBÖ) bietet dafür die Plattform und möchte in Zusammenarbeit mit den Industrieverbänden, dem Forschungsverband der österreichischen Baustoffindustrie (FBI), dem Zentralverband industrieller Bauproduktehersteller (ZIB) und BM Otto Handle von der Firma Inndata die Weichen für diese Umsetzung stellen und setzt damit die jahrzehntelang verlässliche Zusammenarbeit zwischen Baustoffhandel und den Markenherstellern der BaustoffIndustrie fort.
Sowohl der Handel als auch die Industrie ist sich ihrer Verantwortung hin zur grünen Transformation bewusst. Wir ebenen den digitalen Weg im Bausektor. Es soll sichergestellt werden, dass die kommenden Anforderungen der Bauwirtschaft wie z.B. aus der Europäischen Gebäudeenergierichtlinie und den neuen OIB 6/7 zeitnah erfüllt werden können. Der Handel und die Industrie in Kooperation mit dem Industriedatenpool geben damit allen Akteur*innen im Bauprozess die Möglichkeit, die rechtlichen Anforderungen ihrerseits effizient umzusetzen.
Geplant sind mehrere Online-Workshops, in denen die notwendigen firmeninternen Vorbereitungen und die Erledigung von zeitkritischen Themen besprochen werden sollen. Nur im Zusammenwirken aller Marktbeteiligten kann sichergestellt werden, dass die Nachhaltigkeitsbemühungen zum gewünschten Erfolg führen.
Von Susanne Aigner Haas (VBÖ) und Katharina Sigl (F.B.I.)