Die Umsetzungsstrategie des „Green Deal“ basiert auf umfangreichen, gut zugänglichen Daten über alle Ebenen der Wertschöpfungskette und den gesamten Gebäude-Lebenszyklus.

Der Rechtsrahmen der europäischen Union bringt hier gemeinsam mit der europäischen Standardisierung verschiedene Dokumente ins Spiel:

EPD Umweltproduktdeklarationen nach EN 15804 und EN 22057

DoPC maschinenlesbare Leistungs- und Konformitätserklärungen nach neuer Bauproduktenverordnung 2024/3110

DPP digitale Produktpässe nach Ökodesignverordnung 2024/1781

Diese Informationsträger werden je nach Produktart noch durch weitere ergänzt, beispielsweise verpflichtende Sicherheitsdatenblätter nach REACh und CLP Verordnung für bauchemische Produkte und neue Datenanforderungen zur Erfüllung der Produktsicherheitsverordnung.

Praktischen Erwägungen und auch der Digitalstrategie der Union folgend („common european dataspace“ – europäischer Datenraum) sind alle diese Dokumente künftig auch als sogenannte „strukturierte Daten“ bereit zu stellen.