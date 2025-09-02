Arbeitskreis Digitalisierung : Baustoffsektor digitalisiert den Green Deal

02.09.2025
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Zur Umsetzung der europäischen Nachhaltigkeitsbemühungen reaktivieren die Baustoffverbände VBÖ (Verband der Baustoffhändler) und F.B.I. (Forschungsverband der Baustoffindustrie) den seit 25 Jahren bestehenden „Arbeitskreis Digitalisierung“ gemeinsam mit dem Zentralverband der Baustoffindustrie, inndata und den österreichischen Industrien und Baustoffhandelsorganisationen.
Gebäude mit Bäumen
© Adobe Stock

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
02.09.2025
Letzte Aktualisierung
02.09.2025
Otto Handle
Katharina Sigl