Auch bei den direkten CO 2 -Emissionen (Scope 1) liegt Österreich dank eines niedrigen Klinkeranteils im Zement international an der Spitze: Laut Auswertung des internationalen Zement- und Betonverbandes GCCA aus dem Jahr 2022 betrugen diese 530 kg CO2 pro Tonne Zement, das ist Weltspitze. Zum Vergleich: In der EU27 lag der Wert bei 583 kg, in den USA bei 711 kg CO2/t.

„Die Umstellung auf 100 % Grünstrom ist ein weiterer Bestandteil in unserer langfristigen Strategie zur kontinuierlichen Verbesserung der Umweltkennzahlen bei Baumit. Neben der CO2-Reduktion steht auch die energieeffiziente Gestaltung sämtlicher Produktionsprozesse im Fokus“, so Gerhard Philipp, Baumit Umwelt- und Verfahrenstechnik.