„Mit acht Produktionsstandorten, die über ganz Italien verteilt sind, bietet uns die Struktur von Poron ein effizientes Produktions- und Vertriebsnetzwerk, das für unser Wachstum in Italien optimal ist“, kommentiert Heimo Pascher, Geschäftsführer der Austrotherm Gruppe. „Die langjährige Branchenerfahrung und die starke Präsenz in Italien machen die Gruppo Poron zum idealen Partner, um unsere Marktposition in Europa weiter auszubauen. Darüber hinaus verbindet uns als Familienunternehmen eine ähnliche Werte- und Unternehmenskultur, was die Wahl dieses Partners zusätzlich untermauert“, so Pascher weiter.



Mit dem Eintritt in den italienischen Markt setzt Austrotherm einen strategischen Schritt für die weitere Entwicklung des Unternehmens.