In Anbetracht der Gegebenheiten vor Ort musste an jeder Station gesondert überlegt werden welche technische Lösung angewandt werden sollte, um die Mobilität zwischen der Erdoberfläche und den Bahnsteigen zu ermöglichen.



Nachstehende zwei Beispiele beleuchten diese Überlegungen und zeigen, wie sie zu grundlegend unterschiedlichen, aber vollständigen Lösungen führten.



Die Station Deák Ferenc tér ist der wichtigste U-Bahn-Knotenpunkt in Budapest, ein komplexer, mehrstufiger Umsteigepunkt, dessen Barrierefreiheit eine der größten Prioritäten des U-Bahn-Renovierungsprojekts war. Die U-Bahn-Station besteht aus vielen Ebenen, Hallen und Gängen, und es wäre nicht wirtschaftlich gewesen, jeden einzelnen Höhenunterschied (zum Beispiel mit Schrägaufzüge) barrierefrei zu gestalten, aber doch der Bau von einem direkt auf die Oberfläche führendem Senkrechtaufzug schon. Nach früheren Plänen sollte hier, direkt über der U-Bahn-Station, das neue ungarische Nationaltheater entstehen, und dessen unterirdische Bau wurde fertiggestellt. Das Gebäude wurde schließlich an einem neuen Standort errichtet, aber die Fundamente des Gebäudes blieben als Torso im Herzen der Stadt erhalten. Die unterirdischen Ebenen wurden in ein Kulturzentrum umgewandelt, und an der Oberfläche wurde ein zeitgenössicher Stadtpark angelegt.



Unter dem Hauptweg des Parks wurde der Standort eines späteren Aufzugs, der an die Oberfläche führt, in der Struktur ausgeschlossen, und die Möglichkeit, einen zweiten Ausgang mit Rolltreppen zu bauen, wurde zuvor an der Tiefstation in nördlicher Richtung entwickelt. Diese beiden Stämmen boten die Möglichkeit, einen barrierefreien Aufzug zu bauen und gleichzeitig exakt bestammen den Standort und die Größe der Oberflächenverbindung.



Das neue Aufzugsbauwerk besteht aus drei Teilen: einem vertikalen Aufzugsschacht und einem Fluchttreppenhaus mit einer Höhe von etwa 24 Metern, einem langen Korridor mit einer Länge von etwa 22 Metern ab der Station und dem oberirdischen Gebäude. Obwohl aufgrund der begrenzten Größe des bestehenden Gerüsts nur ein Aufzug installiert werden konnte, hat er eine hohe Kapazität und ist außergewöhnlich schnell, was einen effizienten Fahrgastwechsel ermöglicht.



Das oberirdische Gebäude befindet sich in einer städtebaulich sehr sensiblen Lage, in der Achse einer prominenten Allee, der zum Weltkulturerbe gehörenden Andrássy út, aus diesem Grund war es nur möglich, so zurückhaltend wie möglich zu erscheinen. Die architektonische Gestaltung zeichnet sich durch eine subtile Anpassung aus: der schlichte, geradlinige Glaskasten bevölkert die Ecke wie eine Reispapierlaterne in der Nacht und ein sich farblich verändernder Eiswürfel am Tag, und markiert einen kleinen städtischen Raum um ihn herum.



Die gekrümmte Verkleidung des neuen Fußgängertunnels folgt der Geometrie des Bauwerks und fügt sich in die neue architektonische Gestaltung der Station ein. In dem komplexen unterirdischen Labyrinth verwendet das neue Konzept Farben und Formen, um die Orientierung der Fahrgäste zu erleichtern: die Empfangs-, Verteilungs- und Wartebereiche sind statisch, während die Fußgänger- und Rolltreppenbereiche ein dynamisches Raumgefühl vermitteln. Die statischen Hallen haben monochrome Farben und detaillierte Oberflächen, die dynamischen röhrenförmigen Tunnel leuchtende Farben und dynamische Formen bekommen.



Die Bauarbeiten begannen von der Baustelle am oberirdischen Ende des Aufzugsschachtes aus, so dass sowohl der Fahrgastverkehr bis zur Schließung der Station als auch die späteren Umbauarbeiten ungestört werden konnten. Das Bauen mitten in der Stadt erforderte große Sorgfalt: das Schacht- und Tunnelbauwerk des fertiggestellten Aufzugs war zeitweise auch eine der Hauptversorgungsstrecken für die Tiefstation - der senkrechte Materialumschlag erfolgte mit einem Portalkran, später von einem Lastenaufzug.



Die obere Hälfte des senkrechten Schachts wurde beim Schutz der Schlitzwände des Kulturzentrums erbaut. Darunter befand sich der zweischichtige Aufbau des verminten Abschnitts: die primäre Außenseite ist eine Spritzbeton-Tunnelauskleidung mit Stahlstützbögen und Tunnelfolienisolierung, während die sekundäre Innenseite eine monolithische Stahlbetonkonstruktion mit intermittierender Schalung. Bei der Konstruktion des Primärbauwerks wurde vorrangig auf einen schnellen Ringschluss geachtet, da aufgrund der innerstädtischen Lage die Oberflächenbewegungen minimiert werden mussten.



Die Erweiterung der bestehenden Struktur beim Tunnelbau ist immer ein spannendes Unterfangen: die Elemente von einst verlassenen Stützen, die wechselvolle Geometrie der isolierten Innenfläche der Strukturteile, womit wasserdicht anschließen werden muss. Die alte Tiefstation wurde mit einer Stahlblechisolierung auf der Innenseite gebaut, die Verbindung mit der neuen PVC-Isolierung wurde mit einem Stahlklemmflansch hergestellt, was aufgrund der sich ständig ändernden Geometrie eine technische Herausforderung war.



Der Bau der neuen Aufzugs hatte neben der Schaffung einer barrierefreien Verbindung noch weitere Vorteile: die Station ist nun von einem weitaus größeren Stadtgebiet aus bequem zu erreichen, und das oberirdische Gebäude bietet auch einen gemütlichen Treffpunkt an der Parkpromenade.