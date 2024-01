Ab 2024 werden die Wiener Stadtwerke als neue Gesellschafter gemeinsam mit Siemens, den Wiener Netzen, der Wirtschaftsagentur Wien und Wien 3420 in die nächste Programmperiode starten. „Ein besonderer Dank gilt dabei Wien Energie, die ihre Forschungstätigkeit mit Ende dieser Programmperiode abschließen wird“, so die beiden ASCR-Geschäftsführer.



Nach zehn Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit scheidet Wien Energie als Gesellschafter aus, bleibt jedoch weiterhin als wichtiger Projektpartner erhalten.„Wir haben viele wichtige Forschungsergebnisse gemeinsam mit den ASCR-Partnern in diesem integrativen Umfeld erarbeitet und wertvolle Erkenntnisse, etwa in der dezentralen Energieversorgung, in der Elektromobilität und in der intelligenten Gebäudesteuerung, in unsere Produktentwicklung übertragen können. Die wertvollen Synergien, die uns diese europaweit einzigartige Forschungsgesellschaft bietet, werden wir selbstverständlich weiterhin nutzen“, betont Michael Strebl, Vorsitzender Geschäftsführer Wien Energie.