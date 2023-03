Zuletzt war der Wiener Jurist im Büro der Geschäftsführung der Wiener Netze, dem größten Kombi-Netzbetreiber in Österreich, tätig. Gressel wird als neuer CEO der ACSR die Bereiche Energiewende und Gasausstieg sowie intelligente Netze und Digitalisierung vorantreiben. „Die Zukunft gehört den erneuerbaren Energien und der nachhaltigen Stadtentwicklung. Smart Cities spielen in einem ganzheitlich zu betrachtenden Energiesystem eine immer wichtigere Rolle. Wir müssen uns als Gesellschaft verstärkt auf die Entwicklung und den Einsatz intelligenter Lösungen konzentrieren, um eine energieeffiziente und klimaschonende Zukunft zu gewährleisten", so Gressel.

Auch Georg Pammer, Geschäftsführer der ASCR, freut sich über die Verstärkung: Mit Matthias Gressel haben wir einen ausgewiesenen Experten für Energiethemen im Team. Als langjähriger Mitarbeiter der Wiener Netze haben wir den richtigen Mann an unserer Seite, um die Forschungsarbeit der ASCR weiter voranzutreiben.