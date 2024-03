Insgesamt gibt es ab dem Weltfrauentag am 8. März 200 Plakate bzw. Baustellen-Transparente in Österreich, welche über die GBH-Betriebsrätinnen und Betriebsräten an gut frequentierten Baustellen der Baukonzerne der VIBÖ positioniert werden.



Ebenfalls an Bord ist die deutsche Baugewerkschaft IG-BAU. Auch auf deutschen Baustellen gibt es Transparente, in Deutschland jedoch nicht in Kooperation mit Industrie bzw. Wirtschaft. Die Kooperation mit der VIBÖ und GBH gibt es nur in Österreich, was die hiesige Sozialpartnerschaft positiv unterstreicht.