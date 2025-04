Auf dem Dach der Baumit Palettierhalle in Peggau wurden bereits 2023 rund 1.200 Photovoltaik-Zellen mit einer Modulfläche von rund 2.350 m2 und einer Leistung von 510 kWp installiert. Bereits 2024 sollte die Anlage einen Jahresertrag von 560.000 kWh Strom liefern.

Ein Jahr später als geplant ist die PV-Anlage nun ans Netz gegangen. Der Strombedarf am Baumit Standort Peggau wird nun zu 25 Prozent mit selbst erzeugtem Ökostrom gedeckt, was in etwa dem Stromverbrauch von 100 Haushalten entspricht.

Aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen musste eine zusätzliche Datenleitung verlegt werden. Dadurch erhöhten sich die Investitionskosten erheblich.