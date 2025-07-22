Holcim Zementwerk Mannersdorf : 200 Zuseher bei Sprengung
„Wir freuen uns sehr, dass wir einen authentischen Einblick in unsere tägliche Arbeit geben konnten. Die öffentliche Schausprengung macht greifbar, wie moderne Zementproduktion funktioniert und welche Bedeutung die Rohstoffgewinnung für die gesamte Bauwirtschaft hat“, sagt Helmut Reiterer, Werksleiter am Standort Mannersdorf. Werksführungen bietet das Werk nach Voranmeldung zu Gruppenterminen an.
Die Experten aus Werk- und Steinbruch von Holcim erklärten, wie die Sprengungen sorgfältig vorbereitet, überwacht und abgesichert werden. Nach dem akustischen Warnsignal erfolgte die kontrollierte Zündung – präzise, sicher und nahezu geräuschlos für das Publikum. Bei jeder Sprengung werden rund 20.000 Tonnen Kalkstein gewonnen – genug Material für etwa 2,5 Tage Zementproduktion.
Der Transport zum Zementwerk kommt dabei ohne LKWs aus, vielmehr transportiert das rund 4 Kilometer lange Förderband den Kalkstein direkt vom Steinbruch ins Werk. Das ist ein umweltfreundliches System und Vorbild für effiziente Logistik und schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen.
