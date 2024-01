Beim Betonieren der Decken setzte Swietelsky auf die schnellste Deckenschalung am Markt, AluDEK von Ringer. Mithilfe der AluDEK Montagestange ist das Einschalen vom Boden aus einfach und mit wenig Personal möglich. Eingesetzt wurden Schalungselemente in den Abmessungen 135*135 cm, 135*90 cm, 135*60 cm und 135*45 cm.

Passbereiche konnten mit der passenden Ausgleichsschiene und Schalungsplatten schnell und einfach geschlossen werden. Auch Deckensprünge und Unterzüge wurden so in Kombination mit H20-Trägern und Ringer Balkenzwingen rasch hergestellt.

Das AluDEK Deckenschalungssystem ist so konzipiert, dass alle Teile mit nur einem AluDEK Kopf aufgebaut werden können, dh. es ist kein Wechsel auf verschiedene Köpfe je nach Einsatzbereich notwendig. Eingesetzt wurden zudem Standard-Deckenstützen mit 20kN Traglast.



Beide Systeme wurden Swietelsky aus dem Ringer Mietpark zur Verfügung gestellt. Der Vorteil liegt auf der Hand. Das Material kommt immer in TOP-gewartetem Zustand auf die Baustelle, abgerechnet wird nach der tatsächlichen Mietdauer.