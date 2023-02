Felbermayr Transport- und Hebetechnik beteiligt sich am digitalen Marktplatz für Baumaschinen Digando. Damit werden Arbeitsbühnen österreichweit verfügbar und das Start-up-Unternehmen bekommt einen neuen strategischen Partner.

Mit 2750 Mitarbeitern, 73 Standorten in 19 Ländern und einem Umsatz von fast einer halben Milliarde Euro ist die Felbermayr-Gruppe eine feste Größe in der Bauwirtschaft. Die Arbeitsbühnen und Teleskopstapler von Felbermayr können ab sofort bei Digando gebucht werden und sind an 12 Standorten in ganz Österreich verfügbar. Darüber hinaus steigt die Felbermayr Transport- und Hebetechnik auch als Gesellschafter bei der Digando GmbH ein.

Über 10.000 Bagger, Anbaugeräte, Lader, Verdichter, Anhänger und Siebanlagen können auf dem digitalen Marktplatz Digando österreichweit online gemietet werden. „Durch den Beitritt von Felbermayr können wir jetzt auch Arbeitsbühnen im ganzen Bundesgebiet anbieten“, freut sich Digando-Geschäftsführer Alexander Höss. Dabei handelt es sich um eine wesentliche Angebotserweiterung, weil sich Arbeitsbühnen einer hohen Nachfrage erfreuen. Digando ist nun der Anbieter mit den meisten Mietstationen in Österreich. (PM)