Das zentrale – und schlussendlich auch das am besten sichtbare – Element des Erweiterungsprojekts bildet der neue Speichersee Kühtai, der in erster Linie durch den Bau eines Schüttdammes gebildet wird. Das Dammbauwerk wird zur Gänze aus Schüttmaterialien gebildet, die wie der Tunnelausbruch im Zuge des Baugeschehens anfallen oder direkt vor Ort gewonnen werden. Für einen dichten Anschluss des innenliegenden Dichtkernes an den Untergrund wurde im Kernbereich zunächst der Felsen freigelegt und mit Injektionen abgedichtet. Ab dem Sommer 2022 wurde mit dem schichtweisen Aufbau des Damms begonnen. Auf der freigelegten, gereinigten und abgedichteten Felsoberfläche wird dafür dichtes, mineralisches Erdmaterial aufgebracht. Der Dichtkern ist am Anschluss zum Felsuntergrund circa vierzig Meter breit, er wird in den nächsten Jahren parallel mit dem Stützkörper in die Höhe bis zur Dammkrone wachsen, wo er dann immer noch eine Breite von fünf Metern aufweisen wird. Bis 2025 soll das natürliche Dammbauwerk fertiggestellt sein.