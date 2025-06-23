Die erste Präsentation auf der bauma 2025 von Doka 360 zog Interessierte aus der Baubranche fast magisch an. Sie konnten die Plattform auf zehn Bildschirmen selbst ausprobieren. „Wir haben Kundengespräche mit Vertretern aus 91 Ländern geführt. Alle wollen unsere Plattform bereits jetzt nutzen. Wir treffen also den Zahn der Zeit“, sagt Mikis Waschl, der als Chief Digital Officer der Umdasch Group das Thema Digitalisierung in deren Divisionen vorwärts treibt. Doch es heißt, sich in Geduld üben. Zwar startet ab Juli eine Early-Access-Phase mit ersten Partnerunternehmen in Deutschland und den USA. Und auch der Rollout in diesen Pilotmärkten ist für 2026 geplant. Wann es aber in Österreich so weit sein wird, das steht noch nicht fest. Die Wahl fiel auf diese Beiden, weil die USA in Bezug auf die Digitalisierung laut Waschl schon sehr weit seien und Doka das Produkt in Deutschland bereits vorgestellt habe.

Doch was ist Doka 360 genau? Laut Hersteller eine der ambitioniertesten Digitalisierungsschritte der Schalungsbranche: eine integrierte Plattform, die alle zentralen Berührungspunkte im Schalungsprozess digital und durchgängig abbildet – von der Planung über die Bestellung bis zur Baustelle und zurück. „Doka 360 ist ein strategischer Baustein für unsere digitale Transformation“, bringt es Digitalchef Mikis Waschl auf den Punkt.