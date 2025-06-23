Integrierte Plattform : Digitale Durchgängigkeit von Anfang bis Ende

23.06.2025
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Doka führt die Puzzlestücke für den Schalungsprozess im Programm Doka 360 zusammen. Digital Chief Officer Mikis Waschl informiert, wie es funktioniert und was der Nutzen dahinter ist.
Doka 360 auf bauma

Auf zehn großen Bildschirmen konnten Interessierte aus 91 Ländern die neue Doka-360-Plattform selbst testen.

- © Umdasch Group

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
23.06.2025
Letzte Aktualisierung
23.06.2025
Bettina Kreuter