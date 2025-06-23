Integrierte Plattform : Digitale Durchgängigkeit von Anfang bis Ende
Die erste Präsentation auf der bauma 2025 von Doka 360 zog Interessierte aus der Baubranche fast magisch an. Sie konnten die Plattform auf zehn Bildschirmen selbst ausprobieren. „Wir haben Kundengespräche mit Vertretern aus 91 Ländern geführt. Alle wollen unsere Plattform bereits jetzt nutzen. Wir treffen also den Zahn der Zeit“, sagt Mikis Waschl, der als Chief Digital Officer der Umdasch Group das Thema Digitalisierung in deren Divisionen vorwärts treibt. Doch es heißt, sich in Geduld üben. Zwar startet ab Juli eine Early-Access-Phase mit ersten Partnerunternehmen in Deutschland und den USA. Und auch der Rollout in diesen Pilotmärkten ist für 2026 geplant. Wann es aber in Österreich so weit sein wird, das steht noch nicht fest. Die Wahl fiel auf diese Beiden, weil die USA in Bezug auf die Digitalisierung laut Waschl schon sehr weit seien und Doka das Produkt in Deutschland bereits vorgestellt habe.
Doch was ist Doka 360 genau? Laut Hersteller eine der ambitioniertesten Digitalisierungsschritte der Schalungsbranche: eine integrierte Plattform, die alle zentralen Berührungspunkte im Schalungsprozess digital und durchgängig abbildet – von der Planung über die Bestellung bis zur Baustelle und zurück. „Doka 360 ist ein strategischer Baustein für unsere digitale Transformation“, bringt es Digitalchef Mikis Waschl auf den Punkt.
Mehr Produktivität als Ziel
Er liebt den Vergleich mit dem iPhone und zückt im SOLID-Gespräch dabei immer wieder sein eigenes. Vieles vereint in einem kleinen Gerät, eine unglaubliche Erleichterung für die Nutzer und die Bedienung selbsterklärend. So wie vor dem Smartphone vieles analog ablief, so ist es heute auch noch auf den Baustellen: Schalungen werden telefonisch bestellt, der Materialbestand nur grob eingeschätzt. Daten liegen verteilt in E-Mails und Excel-Listen. Für die Rückgabe muss man erst jemanden telefonisch erreichen; die Schalungsplanung läuft über eine separate App – und jede Lösung sieht anders aus, speichert Daten getrennt und funktioniert für sich allein. „Genau an diesen Stellen verlieren wir wertvolle Zeit,“ weiß auch Robert Hauser, CEO von Doka.
Wie groß der aktuelle Handlungsbedarf ist, zeigt eine McKinsey Studie: Demnach ist die Produktivität im Baugewerbe in den letzten zwei Jahrzehnten weltweit nur um 10 Prozent gestiegen, in den letzten Jahren war sie sogar rückläufig. Im Vergleich zur Gesamtwirtschaft beläuft sich der Produktivitätsrückstand des Bausektors auf schwindelerregende 40 Billionen Dollar. In den Industriemärkten wie den USA und Europa ist dieses Problem sogar noch ausgeprägter. Dabei ist für Hauser klar: „Mehr Produktivität kommt nicht einfach mit der nächsten App, sondern durch durchgängig digitale Prozesse, die miteinander interagieren.“ Und das bietet Doka 360.
"Die Kunden brauchen einen Quantensprung. Ihr Hauptwunsch ist es einen single point of use zu haben."
Mikis Waschl, Chief Digital Officer der Umdasch Group
Logisch und einfach zu bedienen
Mikis Waschl kennt die Entwicklungsschritte von Doka 360, denn er war vom 1. Draft im Herbst 2023 an dabei. Mit ausgewählten Kunden habe man herausfinden wollen, was es denn brauche, um ihre Bedürfnisse zu treffen. „Die Kunden brauchen einen Quantensprung. Ihr Hauptwunsch ist es einen single point of use zu haben. Also alles auf einer einheitlichen Oberfläche zu finden. Das Ganze soll logisch und einfach zu bedienen sein“, fasst es Waschl zusammen.
Und dass es das ist, kann er aus eigener Beobachtung bestätigen: „Selbst Kindergartenkinder finden sich in Doka 360 zurecht.“ Denn in drei bis vier Minuten lässt es sich durch den gesamten Prozess durchklicken.
Schalungsprozess beschleunigen und vereinfachen
Sobald eine Schalung in Doka 360 geplant wird, wird automatisch eine vollständige Materialliste erstellt und mit dem aktuellen Bestand abgeglichen. Die Bestellung kann unmittelbar angestoßen und auch der Status jederzeit verfolgt werden, inklusive der voraussichtlichen Ankunftszeit der Lieferung. Damit entfallen typische Rückfragen und Wartezeiten, etwa zur Materialverfügbarkeit oder zu Lieferterminen.
Was früher auf Zuruf oder über mehrere Schnittstellen lief, wird nun in einem zentralen Schritt abgebildet – vom Projektstart bis zur Auslieferung. Auch Rücklieferungen lassen sich nahtlos und unabhängig von Öffnungszeiten verwalten. Zudem liefern angebundene Sensoriklösungen wie DokaXact oder Concremote präzise Echtzeitdaten direkt ins Dashboard, etwa, wann der Beton ausgeschalt werden kann.
„Das Entscheidende ist, Doka 360 macht nicht nur Daten sichtbar, es macht sie nutzbar und legt damit die Grundlage für datenbasierte Entscheidungen auf der Baustelle. Genau daran sehen wir einen massiven Hebel zur Gesamtproduktivitätssteigerung für unsere Kunden, damit am Ende des Tages die Baustelle effizienter, sicherer und produktiver läuft“, ist Doka-CEO Robert Hauser überzeugt. Und Mikis Waschl ergänzt: „Wie in einem Cockpit kann ich jederzeit sehen, was auf welcher Baustelle passiert. Dadurch schaffe ich Transparenz und kann Handlungen anleiten.“
Mehrwert auch intern spürbar
Die Entlastung, die sich dank Doka 360 einstellt, ist auch beim Unternehmen selbst zu spüren: „Unsere Leute sollen sich darauf konzentrieren, Mühsames reduzieren und die gewonnene Zeit dort einsetzen, wo sie am meisten bewirken können“, so Mikis Waschl.
Konkret heißt das, dass durch die neue digitale Plattform auch der Faktor Mensch und mit ihm die Kundenbindung wieder mehr zum Tragen kommt. „Wir geben unseren Mitarbeitenden die Möglichkeit dank Zeiteinsparung zum Beispiel durch händisches Eingeben von Lieferscheinen, sich mehr darum zu bemühen, sich mit unseren Kunden über Lösungen auszutauschen.“