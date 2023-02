Das erste Quartal 2022 zeigte eine Fortsetzung der guten Zeichen. Die Porr hat erstmalig in ihrer Unternehmensgeschichte im ersten Quartal ein positives Ergebnis vor Steuern (EBT) erzielt. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres stand noch ein Vorsteuerverlust in Höhe von 9,4 Mio. Euro zu Buche. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen verbesserte sich das Ergebnis (EBITDA) heuer in den ersten drei Monaten um gut 30 Prozent von 38,6 auf 50,3 Mio. Euro. Der Auftragsbestand erreichte die 8-Milliarden-Euro-Marke.



Die Marktlage bleibe nach Ansicht von Porr-CEO Karl-Heinz Strauss spannend. "Die Baubranche steht unter Strom: Einerseits freuen wir uns über volle Auftragsbücher und einen steigenden Bedarf an unseren Leistungen in allen Bereichen. Andererseits dämpfen Kostensteigerungen und Engpässe am Beschaffungsmarkt das Branchenwachstum.“



In Summe wird in der Porr-Zentrale in der Wiener Absberggasse eine verlässliche EBIT-Marge von 3 Prozent angestrebt.



„Beide Unternehmen sind weiter sehr interessant und wir sprechen für beide eine Kaufempfehlung aus“, sagt Erste Group-Experte Michael Marschallinger beim Recap mit Solid Anfang Juni. „Die Ergebnisse sind wirklich sehr gut und es ist kein Ende in Sicht – natürlich immer unter Beachtung der geopolitischen Unsicherheiten.“