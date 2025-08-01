Steigende Anforderungen an Nachhaltigkeit, wachsender wirtschaftlicher Druck und ein regulatorisches Umfeld im Umbruch stellen die Bau- und Immobilienbranche vor eine grundlegende Frage: Was dürfen und was können wir uns künftig noch leisten? Die Antwort darauf wird nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch und gesellschaftlich maßgeblich sein.

Der 15. Kongress der IG Lebenszyklus Bau am 21. Oktober 2025 in Wien stellt daher das Motto „Die Zukunft ist leistbar“ in den Mittelpunkt und lädt Branchenvertreter*innen, Auftraggeber*innen und Expert*innen an den FH Campus Wien ein. Anhand von Best-Practice-Beispielen, Podiumsrunden und Fachvorträgen wird aufgezeigt, warum die nachhaltige Raum- und Gebäudeentwicklung die einzig realistische, wirtschaftlich tragfähige und gesellschaftlich akzeptierte Option ist.

Im Zentrum stehen dabei Themen wie Kreislaufwirtschaft, Netto-Neuversiegelung, Sustainable Finance, partnerschaftliches Bauen (von ECI bis IPA) sowie Digitalisierung als Schlüssel zur Effizienz. Mit etwa 200 Teilnehmenden stellt die Veranstaltung eine wichtige Plattform für innovativen Austausch dar. Der Kongress startet humoristisch mit dem "Lebenszyklus-Kabarett" von Jürgen Vogl und bietet neben inspirierenden Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Insights reichlich Raum für branchenübergreifendes Networking.

Kongress-Themen 2025:

Kreislaufwirtschaft: Vernetzung & Best Practice

„Netto-Neuversiegelung gleich null!“ : innovative & effektive Werkzeuge & Maßnahmen für Immobilienentwickler

„Partnerschaftlich bauen – von ECI bis IPA“

„Finance sustainable“ – Finanzierung von Bau- und Immobilienprojekten nachhaltig

Kraft der Transformation „leben“: „Wie kann Transformation performen?“ Was sind die großen Hebel?

Young Professionals: Aktuelle Herausforderungen der Baubranche aus Sicht der jungen Generation

>> Nie mehr eine wichtige Neuigkeit aus der Baubranche verpassen? Abonnieren Sie unseren viel gelesenen Newsletter! Hier geht’s zur Anmeldung!