In diesem Punkt gibt es einige Streichungen und Einfügungen. Außerdem war gerade bei diesem Punkt auch eine Überarbeitung zu erwarten, denn seine Anwendung gestaltet sich nicht immer einfach.



7.1 Allgemeines



Zunächst wird 7.1. umformuliert, ohne dass es daraus eine inhaltliche Änderung gibt:



Statt:



Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang zu ändern, sofern dies zur Erreichung des Leistungsziels notwendig ist und dem AN billigerweise zumutbar ist.



Nunmehr:



Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang zu ändern, sofern dies notwendig ist, um das Leistungsziel zu erreichen und diese Änderung dem AN billigerweise zumutbar ist.



Was zumutbar ist, wird dann in einem neuen Absatz definiert:



Eine Änderung des Leistungsumfangs ist dem AN jedenfalls dann zumutbar, wenn sie mit den für die Erbringung der Vertragsleistung erforderlichen Produktionsfaktoren bewerkstelligt werden kann. Der Umstand, dass zusätzliche Produktionsfaktoren erforderlich werden, schließt aber die Zumutbarkeit nicht jedenfalls aus.



Dies hilft eventuell, um manche Unklarheiten zu beseitigen, lässt aber auch noch genügend Spielraum, um flexibel auf andere Situationen einzugehen.



Der Anspruch auf Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts wird in Pkt. 7.4.1 neu definiert. Der fordernde Vertragspartner (statt der AN) hat seine Forderung anzumelden und in prüffähiger Form vorzulegen. Ansonsten sind die Änderungen rein sprachlicher Natur oder wurden Sätze an andere Stellen geschoben. Inhaltlich ändert sich hier nichts.



Klargestellt wird in Pkt. 7.4.3, dass ein Anspruchsverlust dem Grunde nach eintritt, wenn die Anmeldung versäumt wird (in dem Umfang, in dem die Einschränkung der Entscheidungsfreiheit des AG zu dessen Nachteil führt).