Die jährlichen Verzugszinsen betragen (vorbehaltlich einer abweichenden einzelvertraglichen Regelung, siehe dazu im Detail unten) für Verträge, die seit dem 16.3.2013 geschlossen wurden, im unternehmensbezogenen Bereich 9,2 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Das ergibt sich aus § 456 UGB. Für die Anwender der ÖNORM B 2110 wiederholt sich diese Regelung inhaltlich in Pkt. 8.4.1.6.



Der Basiszinssatz ist somit im Bereich der unternehmerischen Verzugszinsen von erheblicher Bedeutung. Dabei ist für die Berechnung der Verzugszinsen jeweils jener Basiszinssatz, der am ersten Kalendertag eines Halbjahres gilt, für das jeweilige Halbjahr maßgebend.



Der Basiszinssatz wird von der EZB festgelegt und kann aktuell unter www.oenb.at/Service/Zins--und-Wechselkurse.htmleingesehen werden. Von 1.7.2016 bis 31.12.2022 war der Basiszinssatz in der Höhe von -0,62% maßgeblich. Zu diesem wurden daher die 9,2 Prozentpunkte addiert, sodass der Standard-Verzugszinssatz unter Unternehmern über mehrere Jahre hinweg bei 8,58% pro Jahr lag.



Seit 1.1.2023 liegt der Basiszinssatz bei 1,88%, das heißt seit diesem Zeitpunkt betragen die jährlichen Verzugszinsen 11,08%. Diese Änderung bedeutet also, dass nunmehr beispielsweise bei einer Kapitalforderung von EUR 100.000 jährlich Zinsen in Höhe von EUR 11.080,00 anfallen, statt wie bisher EUR 8.580,00. Eine Differenz von EUR 2.500,00!



Mit Wirkung vom 22.3.2023 wurde der Basiszinssatz sogar noch weiter auf 2,88% erhöht. Wenn dieser Zinssatz noch am 1.7.2023 gilt, so betragen die jährlichen Verzugszinsen ab diesem Zeitpunkt – und zumindest für das nächste Halbjahr, also bis zum 31.12.2023 – 12,08%.



Ist der Schuldner nicht für die Verzögerung verantwortlich, so gilt ein Zinssatz von 4% (§ 456 UGB letzter Satz, der auf § 1000 Abs 1 ABGB verweist, bzw. Pkt. 8.4.1.6 ÖNORM B 2110). Dieser Bestimmung wird erfahrungsgemäß in der Praxis wenig Bedeutung beigemessen. Spätestens im Fall einer gerichtlichen Auseinandersetzung ist aber zumindest eine Verantwortlichkeit für die Verzögerung zu behaupten.