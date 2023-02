Generell gilt, dass der Auftraggeber berechtigt ist, Leistungen des Auftragnehmers einseitig abzubestellen. Dieses – auf den ersten Blick "ungerecht" erscheinende – Abbestellungsrecht des Auftraggebers ist jedoch dahingehend zu ergänzen, dass der Auftragnehmer im Falle einer Abbestellung dennoch Anspruch auf den gesamten vereinbarten Werklohn hat, abzüglich dessen, was er sich tatsächlich erspart hat oder ersparen hätte können. Damit entspricht die Regelung des § 1168 ABGB der typischen Interessenlage der Vertragspartner: Der Auftragnehmer will seinen Werklohn erhalten und hat in der Regel kein eigenständiges Interesse an der Herstellung des Werks; dem Auftraggeber soll demgegenüber nichts "aufgezwungen" werden, was er nicht (mehr) will. Damit der Auftragnehmer aber so gestellt ist, wie er stünde, wenn er das Werk vollständig erbringen hätte können, muss er auch Anspruch auf den gesamten von ihm kalkulierten Gewinn haben.



Diese aus § 1168 ABGB ableitbaren Regeln werden in Werkverträgen oftmals ergänzt oder abgeändert, z.B. dahingehend, dass der Auftragnehmer im Falle einer (Teil-)Abbestellung nur jenes Entgelt fordern darf, das den bis zum Zeitpunkt des Projektabbruchs erbrachten Leistungen entspricht. Ein solcher Vorwegverzicht des Auftragnehmers auf seinen geminderten Werklohnanspruch ist jedoch nach überwiegender Ansicht sittenwidrig und kann vom Auftragnehmer im Streitfalle angefochten werden.



Die Anwendung der oben skizzierten "Grundregeln" der Abbestellungen sind weitestgehend klar, wenn ein Auftraggeber ein Projekt zur Gänze stoppt und sämtliche noch ausständigen Leistungen des Auftragnehmers abbestellt. Überwiegend unstrittig ist auch, dass Auftraggeber auch berechtigt sein sollen, nur (selbständige) Leistungsteile oder einzelne Positionen eines konstruktiven Leistungsverzeichnisses abzubestellen. Problematisch können jedoch jene Fälle sein, in denen ein Projekt "redimensioniert" – zumeist also verkleinert – werden soll. In den meisten Fällen ist eine solche Redimensionierung nämlich nicht mit einem bloßen "weniger" verbunden, sondern vielmehr auch mit einem gewissen "anders".