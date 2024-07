Neu an der Anlage ist der vorteilhafte Betrieb bei einem Druck von 30 bar. Bei diesen Druckverhältnissen kann das Produktgemisch einfach über eine Entnahmestelle in Druckgasflaschen abgefüllt werden.

Der Transport zu den Partnern des H2-Reallabors Burghausen ist bei diesem Druckverhältnis problemlos möglich. Die Kunden im Chemiedreieck können das Ethylen einfach testen und weiterverarbeiten. „Die besondere Kombination aus Druck, Produktionsgröße und selbstentwickelter Technologie macht unser Verfahren einzigartig“, sagt Alexander Beck, Mitarbeiter der Abteilung Carbon Capture and Utilization im Net Zero Emission Team in Rohrdorf. „Durch die Einbindung in das H2-Reallabor eröffnen sich für uns vielfältige Möglichkeiten der regionalen Wertschöpfung unseres Kohlendioxids.“