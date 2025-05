Don’t: Eine der häufigsten Erklärungen für auffällig niedrige Positionspreise ist die Berücksichtigung in einem anderen Positionspreis (wo preislich "noch Platz ist"). Dies liefert dem AG in aller Regel aber einen noch besseren Ausscheidensgrund, nämlich den der "verbotenen Mischkalkulation". Es ist erschöpfend ausjudiziert, dass das kalkulatorische Erfassen einer Leistung in der falschen Position den Ausscheidensgrund des ausschreibungswidrigen Angebots erfüllt. Nur ausnahmsweise mag es in Einzelfällen bei schlecht formulierten Z-Positionen gelingen, den AG oder das zuständige Gericht davon zu überzeugen, dass eine bestimmte Leistung dem Wortlaut des Positionstextes nach auch in einer anderen Position preislich berücksichtigt werden durfte (bei unveränderten Positionen aus Standard-Leistungsverzeichnissen ist dies praktisch auszuschließen).

Do: Bevor der Erklärungsversuch der Berücksichtigung in einer anderen LV-Position gestartet wird, sollte man tunlichst prüfen, ob der Wortlaut der ausgewählten "Hilfs-Position" diese Auslegung auch überzeugend erlaubt. Widrigenfalls erscheinen andere Erklärungsversuche, die nicht einen beinahe 100 % unanfechtbaren Ausscheidensgrund liefern, besser (Kalkulation gebrauchter Materialien vom Lagerplatz etc.).