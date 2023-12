Nach dem Stellvertretungsrecht kann eine Person (hier der Bauherr) durch einen Vertreter (ÖBA) gegenüber Dritten nur dann wirksam vertreten werden, wenn



* die Handlung im Namen des Vertretenen erfolgt (Offenlegung)

* der Vertreter zumindest beschränkt geschäftsfähig ist und er

* über ausreichende Vertretungsmacht verfügt.



Während die ersten beiden Voraussetzungen kaum Anlass zu Streitigkeiten geben, ist die dritte Voraussetzung häufig Gegenstand von Diskussionen. Hier ist vor allem für den Bauherrn von Bedeutung, dass die Befugnisse der ÖBA im Innenverhältnis (zwischen Bauherrn und ÖBA) und im Außenverhältnis (gegenüber Dritten) nicht deckungsgleich sein müssen, was aber jedenfalls ratsam wäre. So kann z.B. der Bauherr der ÖBA im Außenverhältnis mehr Befugnisse einräumen, als im Innenverhältnis - z.B. im Dienstvertrag mit der ÖBA - festgelegt sind.



Dabei ist zu beachten, dass sich der Umfang im Innenverhältnis nach der jeweils getroffenen Vereinbarung zwischen dem Bauherrn und der ÖBA richtet, im Außenverhältnis jedoch durch objektive Auslegung zu ermitteln ist. Dies bedeutet nichts anderes, als dass für den Dritten (hier also der ausführende Unternehmer) nur das maßgeblich ist, was er aufgrund des Wortlautes der Vollmacht und der Handlungen des Bauherrn objektiv betrachtet annehmen durfte. Um Streitigkeiten mit der ÖBA zu vermeiden, ist der Bauherr also gut beraten, die Befugnisse im Außenverhältnis und im Innenverhältnis deckungsgleich sowie möglichst ausdrücklich und unmissverständlich auszugestalten.



Fehlt die Vollmacht der ÖBA im Außenverhältnis, so ist ein dennoch gesetzter Geschäftsakt unwirksam, soweit nicht die Regeln der stillschweigenden Vollmacht eingreifen. So kann der Bauherr der ÖBA etwa nur die Vollmacht einräumen, ihn bei der Prüfung von MKF zu vertreten und ihm etwa keine Erlaubnis zur Erteilung von Zusatzaufträgen einräumen. Ein dennoch erteilter Zusatzauftrag durch die ÖBA an den Professionisten wäre sohin nicht rechtsverbindlich.



Ein von der Vollmacht nicht gedecktes Handeln der ÖBA kann im Außenverhältnis zu einer Haftung der ÖBA gegenüber den ausführenden Unternehmen führen. Erteilt die ÖBA z.B. einen Zusatzauftrag, ohne die dafür erforderliche Vollmacht zu haben, so haftet die ÖBA unter Umständen den ausführenden Unternehmen für den daraus entstandenen Schaden. Dieser Schaden ist jedoch auf jene Aufwendungen beschränkt, die dadurch angefallen sind, dass die ÖBA die ausführenden Unternehmen nicht über das Fehlen der Vollmacht informiert hat (z.B. Aufwand für Vorarbeiten/Planung etc.; dabei handelt es sich um den sogenannten Vertrauensschaden).