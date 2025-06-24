Ob aber nun eine ARGE vor dem Hintergrund dieser Anforderungen zulässig ist, kann im Einzelfall durchaus schwer zu beurteilen sein und ist auch immer wieder Gegenstand von Vergaberechtsschutzverfahren.

Die Größe von beteiligten Unternehmen mag hier ein gewisser Indikator sein, ist aber bei weitem nicht allein ausschlaggebend. Schließlich kommt es letztlich nicht auf die absolute Größe eines Unternehmens an, sondern darauf, inwieweit für ein ganz bestimmtes Projekt konkret die erforderlichen Ressourcen auch faktisch zur Verfügung stehen. Das kann so weit gehen, dass im Rahmen von Rechtsschutzverfahren dem Gericht darzulegen ist, wie viele Bagger oder sonstige Geräte einer ganz bestimmten Konfiguration ein Unternehmen besitzt und ob und wo diese allenfalls bei anderen Projekten fix gebunden sind.

Jedenfalls muss man in einem Vergabeverfahren als Bieter im Rahmen einer Bietergemeinschaft darauf gefasst sein, dass ein Auftraggeber hinterfragt, ob die angestrebte ARGE überhaupt notwendig und daher zulässig ist. Diese Frage sollte man für sich jedenfalls schon vor Erklärung einer Bietergemeinschaft klären und unbedingt dokumentieren, aus welchen Gründen sich die Notwendigkeit der ARGE ergibt. Dabei sollten die für das konkrete Projekt benötigten Ressourcen den verfügbaren Ressourcen der beteiligten ARGE-Mitglieder gegenübergestellt werden. Das Ergebnis sollte möglichst klar zeigen, dass die benötigten Projektressourcen ohne Einbeziehung aller ARGE-Mitglieder nicht zuverlässig bereitgestellt werden können.