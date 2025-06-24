Vergaberecht : (Un-)Zulässigkeit von Arbeitsgemeinschaften und ihrer Änderung

24.06.2025
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Arbeitsgemeinschaften sind gerade im Baubereich gängige Praxis. Unsere Experten zeigen die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen aus vergaberechtlicher Sicht auf. Denn: Die Nichtbeachtung kann schwerwiegende Folgen haben.

Inhalt

Vergaberecht Genrebild SOLID
© WEKA Industrie Medien GmbH / Johanna Kellermayr

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
24.06.2025
Letzte Aktualisierung
24.06.2025
Johann Hwezda
Dominik König