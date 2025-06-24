Eine unzulässige ARGE bzw eine darauf gerichtete Bietergemeinschaft kann (insbesondere) aus vergaberechtlicher Sicht sehr schwerwiegende Konsequenzen haben.
Ganz unmittelbar kann eine als unzulässig angesehene ARGE zum Ausscheiden aus dem konkreten Vergabeverfahren führen. Noch schwerwiegender ist aber, dass der Versuch, eine unzulässige ARGE zu bilden, als Versuch der Wettbewerbsbeschränkung im schlimmsten Fall zum Verlust der beruflichen Zuverlässigkeit führen kann. Davon betroffene Unternehmen wären dann nicht nur für das konkrete Vergabeverfahren, sondern generell für öffentliche Aufträge "gesperrt". Auch von anderen Ausschreibungen – und zwar grundsätzlich von allen öffentlichen Auftraggebern – wären diese Unternehmen damit ausgeschlossen. Dies im Übrigen nicht nur als Bieter, sondern prinzipiell sogar als bloße Subunternehmer.
Obwohl sich die Rechtslage in Bezug auf die (Un-)Zulässigkeit von ARGE-Bildungen in letzter Zeit nicht wesentlich verändert hat, wurde in der Praxis von Auftraggeberseite hier lange Zeit nicht sehr genau hingesehen. Kaum je wurden deklarierte ARGE-Bildungen von Auftraggebern hinterfragt und wenn, dann gaben diese sich spätestens mit allgemein gehaltenen Erklärungen der Unternehmen zufrieden.
In jüngerer Vergangenheit hat sich das geändert. Vielleicht auch unter dem Eindruck der kartellrechtlichen Diskussionen sind Auftraggeber stärker sensibilisiert.