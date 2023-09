* Der Gegenbeweis ist als erbracht anzusehen, wenn die überwiegende Verwendung im Ausland erfolgt.

* Eine Widerlegung der Standortvermutung kommt gleichermaßen und unabhängig davon in Betracht, ob das Kraftfahrzeug überwiegend betrieblich oder privat verwendet wird.

* Dass mit einem Kraftfahrzeug regelmäßig (täglich) ins Inland zurückgekehrt wird, dieses Kraftfahrzeug im Inland geparkt oder garagiert und im Inland über die Verwendung dieses Kraftfahrzeuges entschieden wird, vermag an der erfolgreichen Widerlegung der Standortvermutung im Inland nichts zu ändern.



Wenn also im Falle der Zulassung im Ausland (ausländisches Kennzeichen) der Standort bei der natürlichen Person in Österreich gesehen wird, muss nachgewiesen werden, dass die überwiegende Verwendung im Ausland erfolgt.

Bezüglich der überwiegenden Verwendung ist keine Unterscheidung einer betrieblichen (beruflichen) oder privaten Verwendung entscheidend. Gelingt der Gegenbeweis zur Standortvermutung, ist davon auszugehen, dass trotz Vorliegens eines inländischen Hauptwohnsitzes des Verwenders der Standort des Kraftfahrzeuges nicht im Bundesgebiet liegt und die Jahresfrist anzuwenden ist.