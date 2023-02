Neben dieser Haftung für ein "falsches" Gutachten kommt jedoch auch eine Verantwortung für ein verspätetes oder – trotz Zusage – gar nicht erstelltes Gutachten in Betracht. Doch wann oder in welchen Fällen kommt es zu einer solchen Haftung?



Erfahrungsgemäß läuft der Weg zum finalen Gerichtsgutachten in der Regel so – oder so ähnlich – ab: Dem Sachverständigen wird – nach vorangehender telefonischer Rückfrage hinsichtlich dessen Verfügbarkeit und Unbefangenheit – mittels Beschuss aufgetragen innerhalb einer vom Gericht festgesetzten Frist sein Gutachten zu erstellen. Zu diesem Zeitpunkt hat der Sachverständige in der Regel noch keine Kenntnis vom Akt. Bei genauerer Durchsicht des Aktes kommen neue Aspekte hervor. Dies kann zur Folge haben, dass die anfangs zugesagte Frist zur Erstellung des Gutachtens nicht mehr eingehalten werden kann. In der Regel wird der bestellte Sachverständige sodann das Gericht um Erstreckung seiner Frist ersuchen und zumeist auch gewährt bekommen. Doch was passiert, wenn auch am Ende der bereits erstreckten Frist anstatt des Gutachtens der nächste Fristerstreckungsantrag einlangt?



Vorerst kann festgehalten werden, dass entschuldbare Verzögerungen zwar für die Parteien ärgerlich sein mögen, jedenfalls aber keine Ansprüche auslösen. So ist es ja im Interesse aller, dass der Sachverständige ein dem Stand der Wissenschaft entsprechendes und alle relevanten Aspekte abdeckendes Gutachten erstellt.