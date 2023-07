Grundsätzlich kommt dem GU im Verhältnis zum Bauherrn die Rolle des Werkunternehmers, im Verhältnis zum Subunternehmer aber die Rolle des Werkbesteller zu. Aus diesem Grund billigt die Rechtsprechung dem GU daher auch gegenüber dem Subunternehmer eigene Ansprüche auf mängelfreie Werkerstellung zu.



Grundsätzlich hat der GU also selbstständige Gewährleistungsansprüche gegen den Subunternehmer, auch wenn das Werk an sich beim Bauherrn ist. Tritt daher ein Mangel auf, bereitet der gewährleistungsrechtliche Preisminderungsanspruch gedanklich weniger Probleme: Die Leistung des Subunternehmers hat einen gewissen Wert. Nach der gewährleistungsrechtlichen relativen Berechnungsmethode wird der Wert der mängelfreien Leistung mit jenem der mangelhaften Leistung ins Verhältnis gesetzt und so eine Preisminderung berechnet. Dazu ist es nicht erforderlich, dass der Bauherr vom GU ebenfalls Preisminderung fordert.



Beim Gewährleistungsbehelf der Wandlung stellt sich die Situation bereits problematischer dar. Grundsätzlich wäre dabei eine Rückabwicklung des Vertrags vorgesehen, mit welcher das Entgelt Zug-um-Zug gegen Rückübertragung der Leistung herausgefordert werden kann. Tatsächlich befindet sich die Leistung aber nicht mehr beim GU, sondern beim Bauherrn. Wenn der Bauherr daher selbst möglicherweise vom GU gar keine Wandlung fordert, wird ein Wandlungsanspruch des GU gegen den Subunternehmer faktisch kaum durchsetzbar oder exekutierbar sein.



Beide Beispiele betreffen sogenannte sekundäre Gewährleistungsbehelfe, die erst nach Scheitern der primären Behelfe des Austauschs oder der Verbesserung in Frage kommen. Bereits bei diesen primären Behelfen stellt sich dieselbe Problematik: Wenn der Bauherr keine Verbesserung fordert, wird der GU diese auch nicht vom Subunternehmer fordern können, da er ansonsten dem Bauherrn Verbesserungsarbeiten aufzwingen würde, die dieser gar nicht begehrt. Ähnliches gilt für den Gewährleistungsbehelf des Austauschs: will der Bauherr gar keinen Austausch, so wird der GU ihm die – wenn auch mit Mängeln behaftete – Sache nicht wieder wegnehmen und gegen eine mangelfreie Sache austauschen können, wenn der Bauherr dies nicht wünscht.



Wenn der GU dem Bauherrn gegenüber gewährleistungspflichtig wird (dieser also Gewährleistungsansprüche geltend macht), ist die Abwicklung wenig problematisch. Der Bauherr fordert etwa vom GU Verbesserung und der GU fordert diese beim Subunternehmer, wodurch er den Anspruch des Bauherrn befriedigt.



Direkte gewährleistungsrechtliche Ansprüche des Bauherrn gegen Subunternehmer bestehen mangels Vertragsbeziehung nicht. Jeder hat sich in diesem Fall also zunächst an seinen Vertragspartner zu wenden. In der Praxis wir der GU – wenn er mit Gewährleistungsansprüchen des Bauherrn konfrontiert ist – in einem Prozess dem Subunternehmer den Streit verkünden.