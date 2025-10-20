Einer Empfehlung der OECD folgend, die Aufteilung von Gewinnen zwischen Stammhaus und Betriebsstätte abkommensrechtlich neu zu regeln (die sich allerdings im DBA-DE nicht findet), hat Deutschland mit Wirkung ab 1.1.2013 einen § 1 Abs. 5 in das Außensteuergesetz (AStG) übernommen. Deutschland wollte damit die uneinheitliche Praxis der internationalen Betriebsstättenbesteuerung auf Grundlage des Fremdverhaltensgrundsatzes im Alleingang einheitlich regeln. Konkretisiert wurde die Reglung durch eine seit 31.12.2014 wirksame Verordnung (BsGaV) und durch im Dezember 2016 verabschiedete ergänzende Verwaltungsgrundsätze.

Für Bau- und Montagebetriebsstätten enthalten die deutschen Regelungen typisierende Vorgaben. Es wird, davon ausgegangen wird, dass an Bau- oder Montagebetriebsstätte nur Routinetätigkeiten durchgeführt werden und deshalb seit 1.1.2015 der Betriebsstättengewinn stets nach einer Kostenaufschlagsmethode (Cost+) berechnet werden muss. Bemessungsgrundlage sollen im Wesentlichen die Personalkosten sein, zuzüglich eines Gewinnaufschlags in einer Höhe zwischen 5 % bis 15 %.

Der deutsche Alleingang einer Neuregelung der Betriebsstätten-Ergebnisabgrenzung hat international nur wenig Zustimmung gefunden. Auch das österreichische BMF hat Vorbehalte angemeldet. Denn insbesondere im Verlustfall werden durch die Anwendung der Kostenaufschlagsmethode Deutschland Gewinne zur Besteuerung überlassen, die das Unternehmen tatsächlich nicht erwirtschaftet hat. Die dadurch bewirkte Doppelbesteuerung kann nur durch aufwändige und zeitraubende bilaterale Verständigungs- oder Schiedsverfahren gelöst werden, die von zahlreichen österreichischen Unternehmen bereits eingeleitet werden mussten.