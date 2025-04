Im Auftrag der Stadt Wien haben im Mai 2024 die Bauarbeiten an der 1978 errichteten BAfEP21 an der Schloßhofer Straße/Freytaggasse in Floridsdorf begonnen. Die Inbetriebnahme des Neubaus ist für Sep- tember 2026 vorgesehen, die vollständige Fertigstellung, nach Abbruch der alten BAfEP, für Sommer 2027. Die BAfEP21 entsteht als modernes Bildungszentrum und wird im Rahmen eines Public-Private-Partnership-Modells (PPP) umgesetzt, das auf effiziente Prozesse und enge Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand setzt.

Im Rahmen des Neubauprojekts werden weite Bereiche des bestehenden Standorts an der Patrizigas- se während der Bauphase weiter in Betrieb gehalten, der neue Gebäudekomplex mit vier abgetreppten Obergeschossen entsteht daher hauptsächlich auf der Freifläche entlang der Schloßhofer Straße. Die BAfEP21 wird insgesamt 36 Klassenräume sowie einen Praxiskindergarten mit zehn Gruppen umfassen. Zusätzlich entsteht ein Festsaal, der Platz für 240 Personen bietet und als Veranstaltungsstätte genutzt werden kann.

Kurze Wege, offene Durchblicke und großzügige Freiflächen schaffen eine einladende At- mosphäre. Die Wärme- und Kühlenergie des Gebäudes wird effizient durch Wärmepumpen mit Tiefen- sonden erzeugt. Zusätzlich wird eine Photovoltaikanlage auf dem Dach ausgeführt. Die gesamte Ab- wicklung des Bauprojekts wird mit Einsatz von Lean Construction Management und BIM (Building In-formation Modeling) realisiert.