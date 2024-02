Ihr Ergebnis zeigt, dass es noch an vielem für eine Umsetzung fehlt. Warum ist das so? Wo soll hier wer ansetzen?

Überraschend war, dass die untersuchten Gebäude zum Beispiel bei der Materialquote die Vorgaben nicht erfüllen konnten – und das trotzt der Präsenz des Themas in der Immobilienbranche.

Es hat sich jedoch gezeigt, dass jene Projekte, die ein DGNB-Zertifikat durchführten, besser abschnitten als jene ohne Nachhaltigkeitszertifikat. Werden Gebäude in Zukunft unter den Aspekten der Circular-Economy der EU-Taxonomie geplant, so ist dies definitiv ein Push-Instrument Richtung zirkuläres Bauen.

Dazu ist es laut unserer Empfehlung jedoch seitens der EU-Kommission notwendig, die technischen Bewertungskriterien mit einem Fahrplan zu schrittweisen strenger werdenden Anforderungen zu hinterlegen, der den Stand des Marktes berücksichtigt und gleichzeitig die Entwicklung vorantreibt. So kann sichergestellt werden, dass die derzeit nicht zu erfüllenden Anforderungen nicht zum Versagen des Instruments führen.